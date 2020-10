I. (1) Se aprobă suspendarea cursurilor în sistem “faţă în faţ㔺i desfăşurarea acestora în sistem online din cadrul Liceului Pedagogic ,,Gheorghe Șincai,, din municipiul Zalău, în perioada 05-18 octombrie2020.

(2) Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” din municipiul Zalău va trece la scenariul 3 (ROŞU) , participarea tuturor elevilor la activităţi/lecţii online.

II. (1) Se aprobă suspendarea cursurilor clasei XI. A, din cadrul Liceului Tehnologic “Gheorghe Pop de Băseşti” din localitatea Cehu Silvaniei, pentru intervalul 06-20.10.2020.

(2) Liceul Tehnologic “Gheorghe Pop de Băseşti” din localitatea Cehu Silvaniei rămâne pe scenariul de funcţionare 1 (VERDE), conform Hot. CJSU nr. 29/18 septembrie 2020.

III. (1) Se aprobă suspendarea cursurilor claselor V. A, V. B, VII. A, VIII. A, VIII. B din cadrul Şcolii Gimnaziale “Andrei Mureşanu” din localitatea Cehu Silvaniei, pentru intervalul 06 -19.10.2020.

(2) Şcoala Gimnazială “Andrei Mureşanu”din localitatea Cehu Silvaniei rămâne pe scenariul de funcţionare 1 (VERDE), conform Hot. CJSU nr. 29/18 septembrie 2020.

IV. (1) Se aprobă suspendarea cursurilor în sistem “faţă în faţ㔺i desfăşurarea acestora în sistem online din cadrul Colegiului Naţional “Silvania” din municipiul Zalău, în perioada 05-18 octombrie2020.

(2) Colegiul Naţional “Silvania” din municipiul Zalău, va trece la scenariul 3 (ROŞU) , participarea tuturor elevilor la activităţi/lecţii online.

V. (1) Se aprobă suspendarea cursurilor în sistem “faţă în faţ㔺i desfăşurarea acestora în sistem online din cadrul Colegiului Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” din municipiul Zalău, în perioada 06-16 octombrie2020.

(2) Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” din municipiul Zalău, judeţul Sălaj, va trece la scenariul 3 (ROŞU) , participarea tuturor elevilor la activităţi/lecţii online.

VI. (1) Se aprobă suspendarea cursurilor claselor IX. A, IX. C, XI. A, XII. A din cadrul Colegiului Naţional “Simion Bărnuţiu” din localitatea Şimleu Silvaniei, pentru intervalul 07-14.10.2020

(2) Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” din localitatea Şimleu Silvaniei rămâne pe scenariul de funcţionare 1 (VERDE), conform Hot. CJSU nr. 29/18 septembrie 2020.

VII. (1) Se aprobă suspendarea cursurilor claselor IV. C, V. A, V. B, V. C, VI. A, VI. B, VI. C, VII. A, VII. B, VII. C din cadrul Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Lazăr” din localitatea Zalău, pentru intervalul 07-20.10.2020.

(2) Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Lazăr” din municipiul Zalău trece la scenariul 2 (GALBEN) participarea zilnică a tuturor elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.

VIII. (1) Se aprobă suspendarea cursurilor în sistem “faţă în faţ㔺i desfăşurarea acestora în sistem online din cadrul Liceului Tehnologic ,,Cserey Goga,, din localitatea Crasna, în perioada 03-16 octombrie 2020.

(2) Liceul Tehnologic ,,Cserey Goga,, din localitatea Crasna va trece la scenariul 3 (ROŞU) participarea tuturor elevilor la activităţi/lecţii online.

XI. Începând cu data de 06.10.2020, încetează aplicarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor cu noul COVID – 19 în comuna Năpradea, sat Cheud, plan aprobat prin Hot. nr. 24 a CJSU din data de 12.08.2020.