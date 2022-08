„Eu cred că-mi fac treaba la minister şi am reuşit să punem energia României pe o direcţie bună, pentru că cred că de 20 de ani nu s-au mai făcut investiţii în România. Am reuşit să demarăm investiţiile (…) Nu ne-am uitat numai pe producţie, ne-am uitat şi pe partea de dezvoltare, de conţinut local, de locuri de muncă în aşa fel încât România chiar să devină un jucător şi-mi doresc pentru ţara mea să devină independentă energetic în 2027″, a declarat Virgil Popescu, miercuri seară, la un post TV.

„Cred că fiecare ministru este subiectul unei analize. Când am venit în minister nu ne-am gândit niciunul dintre noi că vom sta aici pe termen nedefinit, că ne-am făcut miniştri, că avem scaunul lipit de fund. Dar eu îmi fac treaba la minister. (…) Aş pune doar o întrebare retorică: cine are totuşi interesul să schimbe un ministru al Energiei înainte de iarnă, când se apropie o iarnă complicată? Părerea mea e că nimeni nu are acest interes”, a adăugat Virgil Popescu.

Ministrul Energiei spune că „românii nu trebuie să-şi facă probleme” cu privire la tarifele la energie iarna aceasta, dacă se încadrează în limitele de consum prevăzute de legea care prevede plafonări şi compensaţii.