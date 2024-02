Simona Bucura-Oprescu a fost invitata Ancăi Alexandrescu la Realitatea PLUS, duminică seara, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel. Ministra Muncii a reiterat faptul că reforma pensiilor va fi dusă până la capăt, cu beneficii pentru o bună parte din populație. În plus, Bucura-Oprescu a lăudat guvernarea din care face parte.

„În ceea ce privește reforma pensiilor, nu facem niciun pas înapoi, ne-am angajat că vom fi gata până pe 21 noiembrie 2023 pentru adoptarea acestuia, am fost zis și făcut. Ne-am angajat că legea va fi aplicată corect de la 1 ianuarie, este aplicată. Ați văzut câtă neîncredere cu privire la banii de pensii, banii de pensii sunt prevăzuți în buget.

Cu privire la vizita FMI, e foarte important ca mesajul premierului Marcel Ciolacu să se audă, acesta a spus foarte clar că România în acest moment are în 2024 în vedere investiții masive atât pe fonduri naționale și europene, că în ceea ce privește o mai bună colectare și o scădere a evaziunii fiscale, ANAF e în plin proces de digitalizare, se fac aceste eforturi ca să se simtă în bugetul de stat venituri mai bune, nu facem această reformă pe spinarea populației, e o reformă în care inclusiv aparatul bugetar e regândit ca să se strângă robinetul cheltuielilor publice, să fie cheltuieli care aduc multiplicare în economie. Nicio reformă nu este simplă.

Este evident că de asta suntem social-democrați, că ne dorim să avem o societate mai solidară și veniturile românilor să fie cât mai bune. De fiecare dată când PSD a fost la guvernare, România a fost pe plus. Am avut guvernări care s-au simțit în buzunarele românilor. Asta facem și acum, pentru asta suntem la guvernare, să încercăm să guvernăm bine și să încercăm să fie cât mai mulți români care trăiesc nu pe salariul minim pe economie. Avem într-un an de zile o scădere de la 1,5 milioane de români la 1,2 milioane de români care trăiesc cu salariul minim.

Este important de văzut și că avem în 2024 un număr mai mare cu 100.000 de contracte de muncă față de 2023, având la 1 ianuarie 2024 6,7 milioane de contracte înregistrate la ITM.„, a declarat Simona Bucura-Oprescu la Realitatea PLUS.