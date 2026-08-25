Întâlnire decisivă pe Legea salarizării la Palatul Cotroceni. Comisia Europeană cere menținerea CASS la pensii - SURSE

Publicat 25 aug. 2026, 09:10 Actualizat 25 aug. 2026, 09:23 Sursă Realitatea PLUS

Întâlnire decisivă azi la Palatul Cotroceni pe noua lege a salarizării. Liderii partidelor au fost convocați de președinte pentru a vedea dacă se ajunge sau nu la un acord. Între timp, Comisia Europeană ar fi cerut menținerea CASS pentru pensii și anul viitor! Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, soluția se regăsește în răspunsul trimis Ministerului Muncii. Oficialii de la Comisie au recomandat ca în lege să existe un calendar clar pentru plata restanțelor datorate sectorului judiciar.

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