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Economie· 1 min citire
Risc uriaș: pensii înghețate pentru al treilea an consecutiv
Publicat20 aug. 2026, 18:34
Actualizat20 aug. 2026, 19:53
SursăRealitatea PLUS
Avertisment sumbru pentru pensionari în plin val de scumpiri! Pensiile ar putea rămâne înghețate pentru al treilea an consecutiv din cauza datoriei publice! Semnalul de la Ministerul de Finanțe este unul extrem de clar: datoria publică a depășit 60% din PIB, iar Guvernul nu poate majora veniturile.
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