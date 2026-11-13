Alertă într-un cartier din Zalău! 30 de persoane, inclusiv copii, evacuate după prăbușirea unei podele

30 de persoane, inclusiv opt copii, au fost evacuate din două blocuri din Zalău după prăbușirea unei construcții improvizate. Nu au fost victime.
Momente de panică într-un cartier din municipiul Zalău, după ce podeaua unei construcții improvizate, amenajate în curtea interioară a unui bloc de locuințe, s-a prăbușit în subsolul imobilului. În urma incidentului, pompierii au evacuat preventiv 30 de persoane, printre care opt copii. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Incidentul s-a produs joi după-amiază, pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sălaj, prăbușirea a afectat o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați.
Construcția în care s-a produs incidentul nu era locuită, iar la sosirea echipajelor de intervenție nu au fost identificate persoane surprinse sub dărâmături.
30 de persoane, evacuate de urgență din două blocuri
Pentru prevenirea unor eventuale accidente, pompierii au decis evacuarea locatarilor din apartamentele situate la parterul a două blocuri.
În total, 30 de persoane au fost evacuate preventiv: 22 de adulți și opt minori. Dintre acestea, două persoane au solicitat sprijinul autorităților pentru asigurarea unui spațiu de cazare în noaptea de joi spre vineri.
Evenimentul s-a produs la nivelul uneia dintre scările unui ansamblu rezidențial format din șapte scări de bloc alipite.
Accesul în zonele afectate a fost restricționat, iar autoritățile au început verificările pentru a stabili dacă structura imobilului a fost afectată și dacă există riscul unor noi prăbușiri.
Construcția avea extinderi realizate ulterior
Potrivit informațiilor transmise de autorități, imobilul are regim de înălțime parter plus patru etaje, iar ulterior au fost realizate extinderi neautorizate.
În urma incidentului, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Zalău, cu o autospecială de stingere și una de descarcerare. A fost mobilizat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj.
De asemenea, au fost implicați reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții, precum și ai operatorilor de distribuție a gazelor și energiei electrice.
Autoritățile verifică siguranța blocului din Zalău
Evaluarea situației este în desfășurare, iar specialiștii trebuie să stabilească amploarea degradărilor și dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru protejarea locatarilor.
Pompierii au precizat că, până la momentul intervenției, nu au fost raportate victime și nu au fost identificate persoane prinse în zona prăbușită.
Autoritățile locale și echipele de intervenție monitorizează situația, urmând să decidă când va putea fi permis din nou accesul în zonele afectate și dacă locatarii evacuați se pot întoarce în siguranță în apartamente.
Incidentul readuce în atenție problema construcțiilor și extinderilor realizate fără autorizație, precum și riscurile pe care acestea le pot reprezenta pentru locatarii imobilelor.