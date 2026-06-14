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Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă. Realitatea PLUS, invitat special la SUMMITUL condus de Trump

Ana-Maria Păcuraru

Ana-Maria Păcuraru

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat14 iun. 2026, 14:55
Actualizat14 iun. 2026, 15:07

Transmisiuni speciale de la Summitul G7, din Evian, Franța, acolo unde se decide soarta lumii. Conform programului, Donald Trump va participa la mai multe întâlniri cu lideri străini, iar după summit va avea și o întâlnire la Versailles cu Emanuel Macron. Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist din Romania invitat de Casa albă și vine cu detalii de acolo.

Soarta lumii se decide la Summitul G7

„Mă aflu la Geneva alături de Delegația Statelor Unite ale Americii și transmit pentru Realitatea Plus, un post aflat acum sub acționariat american.

Este ora prânzului, dar orașul este deja blindat. La câțiva kilometri de aici, peste lacul Le Mans, în stațiunea franceză Evian Le Bas, începe mâine unul dintre cele mai păzite summit-uri G7 din istoria recentă.

Potrivit programului comunicat de un înalt oficial al administrației americane, agenda președintelui Trump este încărcată.

Luni bilaterala cu Emmanuel Macron și cina de lucru a liderilor G7. Marți, sesiunea alături de președintele ucrainean Zelenski, întrevederi cu emirul Qatarului și cu președintele Emiratelor Arabe Unite.

Apoi un prânz dedicat Orientul Mijlociu. Miercuri, creșterea economică bilaterală cu egipteanul El-Sisi și cu premierul Indian Modi. Un prânz despre inteligență artificială cu directorii marilor companii TEC.

Iar miercuri seară un moment cu greutate simbolică. Emmanuel Macron îl primește pe Donald Trump la Palatul Versailles pentru a marca 250 de ani de la independența Statelor Unite.

Sub toate acestea planează o întrebare.

Pot șapte aliați tot mai divergenți să rămână pe aceeași direcție?

Răspunsul începe să se scrie de mâine. Ana Maria Păcuraru trimis special la summit-ul G7 alături de delegația media americană pentru Realitatea Plus TV.”, a transmis Ana Maria Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS.

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