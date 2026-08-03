ANI trage un semnal de alarmă în Parlament: 22 de aleși găsiți în conflict de interese au rămas în funcții

Publicat 3 aug. 2026, 13:16 Sursă realitatea.net

ANI a publicat date care scot în evidență vulnerabilitățile actualului mecanism de sancționare a conflictelor de interese. Potrivit instituției, numeroase persoane vizate de decizii definitive continuă să dețină funcții publice ori mandate elective, după ce au primit, în multe situații, doar reduceri temporare ale veniturilor.

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