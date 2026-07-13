Blocaj politic fără precedent. Sorin Grindeanu: „Mi-e greu să cred că vom avea Guvern până la 1 septembrie”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 iul. 2026, 19:05

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că există în continuare incertitudini privind formarea unui nou Executiv și că nu poate spune dacă România va avea un Guvern până la începutul noii sesiuni parlamentare, programată pentru 1 septembrie.

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