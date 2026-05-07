BOMBA DIN PRIMĂRIA CAPITALEI: Austeritate pentru bucureșteni, milioane de euro în sporuri pentru apropiații administrației

Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 7 mai 2026, 12:53

În timp ce bucureștenilor li se vorbește despre austeritate și concedieri, milioane de euro sunt direcționate către apropiați ai administrației printr-un sistem paralel de sporuri și majorări salariale

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