Călin Georgescu, după audierea la Curtea de Apel București. Mesaj de forță pentru popor

"O justiție care tace devine complice abuzului"

Mesaj tranșant al lui Călin Georgescu, după audierea la Curtea de Apel București. Candidatul suveranist, lovit de sistem, a cerut desecretizarea de urgență a motivelor pentru care au fost anulate alegerile din 2024, afirmând că „o justiție care tace este acoperișul abuzului”. Zeci de susținători l-au așteptat cu mesaje de susținere atât la sosire, cât și la plecare.

PRINCIAPALEL DECRAȚII ALE LUI CĂLIN GEORGESCU

Cer desecretizarea ședințelor CCR și CSAT din ziua de dinaintea anularii alegerilor. Este bine să o faceți acum – mă adresez celor care au luat decizia anulării –, pentru că adevărul va ieși oricum la lumină. Înțeleg că unii oameni tac de frică, dar nu poți condamna adevărul condamnând votul suveran, pentru că astfel te autoincriminezi. Și nicio instanță din lume, nici măcar CSAT, nu poate suprima adevărul.

Adevărul trebuie spus cu voce tare și nu este negociabil. O țară întreagă, alături de comunitatea internațională, așteaptă ca România să revină la Constituție. Iar acestv lucur se poate realizat prin restitutio in integrum, "Turul 2 înapoi!".

UPDATE ORA 13:00 - Audierea lui Călin Georgescu s-a întrerupt pentru câteva minute, după care acesta a revenit în fața magistraților. Noul termen a fost fixat pe 11 februarie.

UPDATE 12:20 - A început ședința, iar forțele de ordine sunt prezente în număr mare la intrarea în sală. Cei 20 de inculpați se află deja în fața magistraților. Nu este exclus să apară și alte persoane citate în fața instanței. Cel mai probabil, ședința va dura mult, potrivit corespondentei Realitatea Plus, Allesia Păcuraru, întrucât sunt numeroase elemente care trebuie analizate.

UPDATE 11:30 - Candidatul suveranist blocat de sistem a ajuns la sediul Curții de Apel București, unde a fost întâmpinat de susținători. Ședința de judecată nu a început încă, iar în sală se află alte 20 de persoane, inclusiv Horațiu Potra, care a fost adus cu escortă direct din penitenciar.

Procurorii au dispus anul trecut trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și a altor 20 de persoane puse sub acuzare. În acest caz, președintele interzis este pus sub acuzare pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Avocații spun că acuzațiile nu sunt susținute de probe concrete. În rechizitoriu se redă de către procurori că s-ar fi încercat o așa zisă lovitură de stat ce a fost pusă la cale de Călin Georgescu cu alte persoane la întâlnirea de la Ciolpani, ori în acest caz, această discuție, cea mai importantă probă de la dosar care să susțină acuzațiile procurorilor, nu există.

Și avocații lui Horațiu Potra susțin că acesta ar fi fost presat în penitenciar pentru a da declarații mincinoase.