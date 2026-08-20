Advertising
Actualitate· 1 min citire
Cel puţin 12 morţi în urma unui atac rusesc cu rachete asupra Kievului
Atac rusesc asupra Kievului
Publicat20 aug. 2026, 15:53
Sursărealitatea.net
Blocuri de apartamente, o şcoală şi un spital de copii s-au numărat printre clădirile avariate peste noapte.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:35Grupul parlamentar PACE - Întâi România: „Înainte de a tăia bursele sociale în vacanță, Guvernul să reducă subvențiile partidelor”
- 15:46Marian Godină și-a dat demisia din Poliție
- 15:28O dronă marină a fost distrusă de un avion F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News