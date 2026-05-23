Cristian Mungiu a câștigat un premiu important la Cannes, cu filmul Fjord

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat Premiul François Chalais la Cannes Film Festival, au anunțat reprezentanții producției într-un mesaj publicat pe Instagram.

„Suntem fericiți să anunțăm că FJORD a primit Premiul François Chalais, o distincție cu o lungă tradiție în Franța”, au transmis realizatorii filmului.

Premiul a fost ridicat în cadrul ceremoniei de producătorul Tudor Reu și de directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru.

Distincția François Chalais este acordată anual înaintea galei oficiale de premiere a Festivalului de la Cannes și recompensează filme dedicate valorilor jurnalismului.

Acordat anual în parteneriat cu France Télévisions, precum și cu Festivalul de Film de la Cannes, Premiul François Chalais a fost creat în 1996 de soția sa, Mei-Chen Chalais, ca omagiu adus activității marelui reporter și om de cinema care a acoperit aproape cincizeci de ediții ale Festivalului de Film de la Cannes.

Echipa filmului a mulțumit juriului pentru „această recunoaștere importantă” acordată producției.

„Fjord” marchează revenirea lui Cristian Mungiu în competiția de la Cannes, unde regizorul român este unul dintre cei mai cunoscuți cineaști ai ultimelor două decenii.