Decizie fără precedent în Ungaria! Deputații și-au tăiat salariile cu 40%, iar votul a fost unanim

Parlamentul Ungariei a adoptat o măsură rar întâlnită în politica europeană. Toți deputații prezenți la ședința de luni au votat pentru reducerea propriilor venituri cu 40%, într-un demers prezentat drept un semnal de responsabilitate fiscală și solidaritate într-o perioadă economică dificilă.

Inițiativa a fost susținută de noul prim-ministru, Peter Magyar, care a argumentat că măsura este necesară atât pentru reducerea cheltuielilor publice, cât și pentru consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

Potrivit autorităților, începând de luna viitoare, salariul de bază al parlamentarilor va ajunge la aproximativ 3.690 de euro brut. Reducerile aplicate ar urma să genereze economii importante la buget, echivalente, conform majorității aflate la guvernare, cu cheltuielile de funcționare ale Parlamentului pentru un an întreg.

Pachetul de măsuri nu se limitează doar la salarii. Legislatorii au decis și eliminarea decontării facturilor pentru telefoanele mobile, precum și diminuarea unor indemnizații acordate pentru închirierea birourilor, locuințelor și plata personalului auxiliar.

Peter Magyar a explicat că reforma face parte dintr-un program mai amplu de reducere a risipei și de întărire a standardelor de integritate în administrația publică. Premierul a susținut că actualul context economic impune măsuri de sobrietate și o abordare mai strictă în privința utilizării fondurilor publice.

Votul unanim al celor 189 de deputați prezenți a atras atenția opiniei publice, fiind una dintre puținele situații în care parlamentarii au acceptat fără opoziție diminuarea propriilor beneficii financiare.