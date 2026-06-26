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Decizie istorică în New York: primarul a blocat majorarea chiriilor pentru aproape un milion de locuințe

New York

New York

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 14:33

Autoritățile din New York au decis să blocheze majorarea chiriilor pentru aproape un milion de locuințe aflate sub regimul de control al prețurilor, măsura urmând să intre în vigoare de la 1 octombrie. Decizia este considerată una dintre cele mai importante victorii politice ale primarului Zohran Mamdani.

Hotărârea a fost adoptată de Rent Guidelines Board, organismul care stabilește anual limitele în care pot fi ajustate chiriile pentru locuințele reglementate din oraș. Consiliul este format din nouă membri desemnați de primar, iar deciziile sale influențează direct costurile suportate de sute de mii de familii.

Conform noilor reguli, proprietarii nu vor putea majora chiria atunci când contractele de închiriere vor fi reînnoite, indiferent dacă acestea sunt prelungite pentru un an sau pentru doi ani.

Primarul Zohran Mamdani a salutat decizia, afirmând că reprezintă o victorie importantă pentru chiriașii din New York și un sprijin real pentru persoanele afectate de creșterea costului vieții.

Înghețarea chiriilor a fost una dintre principalele promisiuni electorale ale edilului democrat, care și-a construit campania pe măsuri menite să reducă presiunea financiară asupra locuitorilor orașului.

Decizia nu a fost însă lipsită de controverse. Cu o zi înainte de vot, unul dintre membrii Consiliului, reprezentant al proprietarilor, și-a dat demisia, acuzând că instituția și-a pierdut imparțialitatea și urmărește cu orice preț blocarea majorării chiriilor.

În contextul nivelului ridicat al chiriilor din metropola americană, costul unui singur an de închiriere pentru un apartament în anumite zone din New York poate depăși cu mult prețul unei locuințe în București, diferențele dintre cele două piețe imobiliare fiind uriașe.

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