Demisie la vârful Nuclearelectrica: Cosmin Ghiță renunță la mandatul de director general

Cosmin Ghiță a solicitat marți, 25 august 2026, încetarea contractului de mandat de director general al Nuclearelectrica, compania care operează centrala de la Cernavodă.
Decizia vine într-un moment dificil pentru sistemul energetic, iar societatea urmează să anunțe data la care plecarea va deveni efectivă. Ghiță conduce compania din 2017, iar actualul său mandat era valabil până în februarie 2027.
Nuclearelectrica a transmis că a fost notificată cu privire la solicitarea lui Cosmin Ghiță de încetare a mandatului și că va comunica ulterior data efectivă a retragerii.
Guvernul a precizat că demisia este un act unilateral de voință și a indicat că, după perioada de preaviz prevăzută în contract, va fi organizată selecția pentru un nou director general. Preavizul este de 90 de zile, dar poate fi redus prin acordul părților.
Ghiță conduce compania din 2017
Cosmin Ghiță a preluat conducerea Nuclearelectrica în septembrie 2017, inițial cu un mandat provizoriu. Ulterior, a fost numit director general cu mandate succesive. Actualul mandat a început la 12 februarie 2023 și urma să se încheie la 12 februarie 2027.
Nuclearelectrica, în centrul crizei energetice
Demisia apare într-o perioadă complicată pentru companie. Cele două reactoare de la Cernavodă sunt în prezent oprite, pe fondul debitului scăzut al Dunării, care afectează alimentarea cu apă necesară sistemului de răcire. Cele două unități asigură în mod normal aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al României.
În paralel, Nuclearelectrica are în derulare proiecte importante pentru sectorul nuclear românesc, inclusiv planurile legate de dezvoltarea unor noi capacități de producție.
Compania a raportat pentru primul semestru din 2026 un profit net de 1,184 miliarde de lei, în creștere cu 36,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Urmează alegerea unui nou director
Nuclearelectrica va trebui să stabilească data efectivă a plecării lui Cosmin Ghiță și să înceapă procedura pentru numirea unui nou director general.
Schimbarea are loc înainte de expirarea mandatului actual și într-un moment în care compania are un rol important în funcționarea sistemului energetic național.