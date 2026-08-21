Advertising
Actualitate· 2 min citire
El Niño și vortexul polar ar putea aduce o iarnă extremă. Europa, amenințată de valuri severe de frig
Iarna
Publicat21 aug. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS
Fenomenul El Niño, care a căpătat o intensitate neobișnuită în această vară, ar putea influența puternic iarna viitoare. O eventuală destabilizare a vortexului polar ar permite maselor de aer rece să coboare din regiunea arctică spre Europa și America de Nord. Meteorologii avertizează că anumite regiuni s-ar putea confrunta cu episoade de frig extrem și cu temperaturi care să depășească recordurile istorice, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:35Aplicaţia e-Terra a Agenţiei Naţionale de Cadastru este din nou disponibilă pentru plăţi
- 08:20Prognoza ANM pe 4 săptămâni: temperaturi mai ridicate decât cele normale în luna septembrie. Când vine toamna
- 07:22Canicula se intensifică, temperaturile ajung azi la 40 de grade și nu scad sub 20°C
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News