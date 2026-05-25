Ilie Bolojan, dezvăluiri despre căderea guvernului: „Am spus adevărul”

Ilie Bolojan a declarat că a preferat să comunice deschis cu cetățenii, evitând promisiunile nerealiste, chiar dacă acest lucru a fost dificil din punct de vedere politic. El a făcut afirmațiile în cadrul unui eveniment desfășurat la Muzeul Național Brătianu din Ștefănești.

Oficialul a vorbit despre perioada de guvernare recentă și a susținut că echipa din care a făcut parte și-a asumat responsabilitatea de a corecta problemele acumulate în timp în administrația publică, inclusiv prin recunoașterea propriilor erori.

Potrivit acestuia, abordarea a fost una bazată pe transparență, explicând publicului ce măsuri sunt posibile și ce nu poate fi realizat în actualul context, pentru a evita crearea unor așteptări nerealiste.

Bolojan a mai afirmat că executivul pe care l-a condus a încercat să reducă cheltuielile nejustificate și să impună reguli mai stricte privind gestionarea banului public, măsuri care au vizat eficientizarea aparatului de stat. El a susținut că exact aceste demersuri au dus, în opinia sa, la tensiuni politice majore.

„Am încercat să punem ordine în buget, să reducem risipa și să corectăm anumite privilegii. Oricine administrează știe că fără astfel de măsuri nu poți merge mai departe.

Dacă acest guvern a ajuns la final de drum, atunci motivul principal este că am încercat să limităm risipa și să corectăm nedreptăți”, a declarat Ilie Bolojan.