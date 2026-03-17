Incendiu într-o gospodărie din Zalău. Două anexe gospodăreși au fost mituite de flăcări

Un incendiu de proporții a izbuncit, luni seara, într-o gospodărie din Zalău, județul Sălaj. Două persoane au suferit atacuri de panică, după ce două anexe gospodăreși au fost mistuite de flăcări.

”La faţa locului s-au deplasat de urgenţă trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o autocisternă.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent, afectând mai multe imobile, existând pericol de propagare, suprafaţa afectată fiind de circa 350 metri pătraţi. Două persoane au suferit atacuri de panică, fiind asistate medical de un echipaj B2 al Serviciului de Ambulanţă Judeţea”, a transmis ISU.

Potrivit reprezentanților ISU, este vorba de două anexe gospodăreşti a două imobile.

În momentul publicării acestei știri, acţiunea este în dinamică, pompierii acţionând pentru limitarea propagării incendiului.