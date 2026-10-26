Luca Niculescu vizitează Republica Moldova pentru prima dată în funcția de premier

Publicat 26 oct. 2026, 15:11 Sursă stiripesurse

Luca Niculescu realizează prima sa vizită oficială în străinătate ca premier al României, deplasându-se marți, 27 octombrie, în Republica Moldova pentru a se întâlni cu autoritățile locale și a inspecta proiecte energetice.

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