Nicușor Dan exclude scenariul alegerilor anticipate

Sursă: realitatea.net

Ce spune despre continuarea guvernării cu Ilie Bolojan premier

Președintele Nicușor Dan afirmă că alegerile anticipate ar genera instabilitate politică și se declară rezervat în privința unei schimbări de premier înainte de rotativa din 2026.

Alegerile anticipate, „ultimul lucru la care să ne gândim”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi noaptea că nu ia în calcul convocarea unor alegeri anticipate în cazul adâncirii disensiunilor din coaliția de guvernământ, argumentând că un astfel de scenariu ar duce la o perioadă prelungită de instabilitate politică.

Întrebat despre posibilitatea declanșării anticipatelor în cazul unei rupturi în coaliție, șeful statului a afirmat: „Îl exclud. Teoretic, multe se pot întâmpla. Dat fiind contextul pe care îl traversăm, este ultimul lucru la care să ne gândim – o perioadă lungă de instabilitate”.

Reținere față de o eventuală schimbare de premier

Nicușor Dan s-a arătat rezervat și în privința unei posibile schimbări de premier înainte de rotativa programată pentru anul viitor. El a subliniat că sprijinul pentru șeful Guvernului este decis de majoritatea parlamentară.

„Sprijinul premierului i-l dă majoritatea parlamentară, îmi doresc ca acest sprijin să continue mult timp încolo”, a spus președintele.

Coaliția, „funcțională”, în ciuda tensiunilor

Președintele a apreciat că actuala coaliție rămâne funcțională, chiar dacă procesul decizional este uneori lent și marcat de dispute publice.

„Toți ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede, ca zgomotul public să fie mai mic, dar dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative precum legea bugetului, legea pe administrație, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens”, a afirmat Nicușor Dan.

Declarațiile au fost susținute într-o conferință de presă la Bruxelles, după ședința Consiliului European, în contextul disputelor din coaliție legate de buget. Președintele a transmis că situația politică este „mai bună decât dimineață” și a îndemnat la accentuarea elementelor pozitive în dialogul dintre partenerii de guvernare.