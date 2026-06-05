Planul Roșu, dezactivat după alerta cu dronă din Portul Constanța. Toate restricțiile au fost ridicate

Autoritățile au ridicat toate măsurile preventive și restricțiile impuse în urma incidentului produs joi dimineață în Portul Constanța, unde o dronă a explodat într-o zonă a infrastructurii portuare. După ora 14:30, situația a fost considerată sigură, iar Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, dispozitivul identificat este de tipul celor utilizate în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Din fericire, explozia nu s-a soldat cu victime și nu au fost raportate persoane rănite.

În urma incidentului, autoritățile au desfășurat ample operațiuni de evacuare și verificare pe litoral. Mesaje RO-Alert au fost transmise în Constanța și Costinești, iar ulterior avertizările au fost extinse către mai multe stațiuni de la Marea Neagră și localități din Delta Dunării.

După finalizarea verificărilor și eliminarea oricărui risc pentru populație, autoritățile au anunțat ridicarea tuturor restricțiilor.

Ancheta privind proveniența și traseul dronei este în desfășurare.

Citește și : Nicușor Dan, mesaj de ultimă oră după explozia dronei navale din Portul Constanța

Prefectul Constanței: Drona care a explodat în port este, cel mai probabil, de proveniență ucraineană. S-a deschis dosar penal