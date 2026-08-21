Prognoza ANM pe 4 săptămâni: temperaturi mai ridicate decât cele normale în luna septembrie. Când vine toamna

Publicat 21 aug. 2026, 08:20 Sursă Realitatea.net

România va avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite și în primele trei săptămâni din septembrie. Cele mai afectate vor fi regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în timp ce ploile vor fi deficitare mai ales în vestul țării. Spre jumătatea lunii, vremea mai caldă decât normalul perioadei se va extinde în cea mai mare parte a țării.

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