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Programul SAFE riscă să intre în blocaj: contractul nu poate fi semnat. Avertisment de la un europarlamentar AUR
Programul SAFE riscă să intre în blocaj. Foto: Comisia Europeană
Publicat7 mai 2026, 20:52
Actualizat7 mai 2026, 20:54
SursăRealitatea PLUS
Programul SAFE riscă să intre într-un blocaj, susține europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea. Acesta a explicat în exclusivitate la Realitatea PLUS că nu se poate semna contractul pentru accesarea fondurilor pentru că avem un ministru al Finanțelor interimar.
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