Actualitate· 1 min citire

Reacția lui Cristi Chivu după 1-1 cu AC Milan. Ce a spus despre jocul echipei

Cristi Chivu

Cristi Chivu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 19:29

Cristi Chivu a comentat remiza dintre Inter și AC Milan, scor 1-1, disputată într-un meci de pregătire în Australia. Formația antrenată de tehnicianul român a fost aproape de victorie, însă a încasat golul egalizator în minutul 84, dintr-un penalty.

La finalul partidei, Chivu a declarat că rezultatul este mai puțin important în această perioadă, accentul fiind pus pe progresul echipei înaintea startului noului sezon. Antrenorul a subliniat că a observat o evoluție pozitivă față de precedentele jocuri de verificare și s-a arătat mulțumit de atitudinea jucătorilor. 

Tehnicianul român a explicat că obiectivul principal rămâne îmbunătățirea nivelului fizic și tactic al echipei, iar astfel de partide sunt utile pentru a testa soluții și pentru a crește omogenitatea lotului.

Inter a deschis scorul în repriza secundă prin Federico Dimarco, însă AC Milan a restabilit egalitatea pe final, după ce Christopher Nkunku a transformat o lovitură de la 11 metri.

Pentru campioana Italiei urmează noi teste înaintea debutului oficial al sezonului, iar Chivu speră ca echipa să ajungă la forma optimă și, mai ales, să evite accidentările în această perioadă de pregătire. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cristi chivuinter

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe