Reacții europene după anunțul capturării lui Nicolás Maduro

Șefa diplomației europene îndeamnă la prudență și la respect pentru normele internaționale.

Uniunea Europeană urmărește cu atenție evoluțiile din Venezuela, după ce Donald Trump a anunțat că președintele Nicolás Maduro ar fi fost capturat și scos din țară în urma unei operațiuni americane.

Deși Bruxellesul nu îl recunoaște pe Maduro ca lider legitim, mesajul transmis de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, este unul care îndeamnă la prudență și la respect pentru normele internaționale.

Kallas a declarat că a discutat atât cu secretarul de stat Marco Rubio, cât și cu ambasadorul UE la Caracas, subliniind că situația este „monitorizată îndeaproape”. Într-o postare pe X, ea a reiterat poziția blocului comunitar: „UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate și a susținut o tranziție pașnică. În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere.”

Șefa diplomației europene a adăugat că protejarea cetățenilor europeni aflați în Venezuela rămâne „prioritatea principală”. Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a transmis că Roma urmărește cu maximă atenție evoluțiile și menține legătura permanentă cu ambasada Italiei la Caracas. El a precizat că premierul Giorgia Meloni este informată în timp real, iar unitatea de criză a Ministerului de Externe este activată.

Potrivit ambasadorului Italiei în Venezuela, aproximativ 160.000 de italieni locuiesc în prezent în țară, mulți având dublă cetățenie, iar alții aflându-se acolo pentru muncă sau turism. De asemenea, Ministerul german de Externe a transmis că urmărește situația „cu mare îngrijorare”. O echipă de criză urmează să se reunească pentru evaluări suplimentare, iar ambasada Germaniei la Caracas este în contact permanent cu Berlinul.

Spania a cerut dezamorsarea tensiunilor și respectarea dreptului internațional, subliniind că este pregătită să își ofere „bunele oficii” pentru o soluție pașnică și negociată. Guvernul de la Madrid a reamintit că nu a recunoscut rezultatele alegerilor din 28 iulie 2024 și că a sprijinit constant inițiativele pentru o tranziție democratică în Venezuela. Totodată, Spania a subliniat că a primit și va continua să primească zeci de mii de venezueleni care au părăsit țara din motive politice.