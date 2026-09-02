Advertising
Actualitate· 1 min citire
Vremea se schimbă radical, ploi și vijelii după valul de caniculă
Zilele caniculare vor alterna cu cele ploioase
Publicat2 sept. 2026, 08:50
SursăRealitatea.net
După valul de caniculă, vremea se răcește și sunt anunțate ploi în mai multe județe din țară. Prognoza completă pentru perioada următoare a fost prezentată de meteorologul de serviciu al ANM, Mihai Huștiu.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:05Iordania a interceptat 10 rachete iraniene
- 07:48Rusia respinge acuzaţiile Germaniei în cazul atacului cu drone de la Leipzig
- 16:16Antonela Roccuzzo, mesaj emoționant după retragerea lui Lionel Messi de la naționala Argentinei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News