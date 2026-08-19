Zelenski a demis-o pe adjuncta șefului său de cabinet. Anchetatorii cercetează un caz de 2,8 milioane de euro

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis-o pe Irîna Mudra, adjuncta șefului său de cabinet, într-un moment în care autoritățile anticorupție desfășoară o operațiune de amploare care vizează mai mulți oficiali și parlamentari.
Decizia de demitere a fost oficializată miercuri printr-un decret publicat pe site-ul Președinției Ucrainei. Măsura vine în timp ce Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Parchetul specializat anticorupție desfășoară o anchetă privind existența unei presupuse organizații criminale.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost coordonată de un deputat ucrainean aflat în funcție și de un fost parlamentar și ar fi beneficiat de implicarea unor persoane aflate în poziții importante în administrația prezidențială.
Investigația vizează presupusa spălare a aproximativ 150 de milioane de hrivne, echivalentul a circa 2,8 milioane de euro. Banii ar fi fost utilizați pentru plata unei cauțiuni într-un alt dosar major de corupție.
Cazul respectiv este legat de presupuse fraude de proporții în sectorul energetic ucrainean și a provocat anul trecut un scandal important la Kiev. Ancheta a dus atunci la plecarea din funcție a unor oficiali de rang înalt.
Printre persoanele menționate de anchetatorii ucraineni se află omul de afaceri Timour Mindici, considerat apropiat de Volodimir Zelenski. Acesta ar fi părăsit Ucraina și se află în străinătate.
Demiterea Irînei Mudra are loc într-o perioadă complicată pentru administrația de la Kiev. Autoritățile ucrainene încearcă să demonstreze că lupta împotriva corupției continuă, în timp ce scandalurile din ultimii ani au afectat imaginea instituțiilor statului.
Operațiunea actuală este cu atât mai importantă cu cât vizează persoane aflate în apropierea structurilor de putere de la Kiev. NABU și Parchetul anticorupție susțin că ancheta urmărește destructurarea unei rețele care ar fi funcționat cu sprijinul unor oficiali importanți.
Până în prezent, Volodimir Zelenski nu a oferit o explicație detaliată privind motivele concrete pentru care a decis să o demită pe Irîna Mudra.
Nici aceasta și nici conducerea administrației prezidențiale nu au făcut, deocamdată, declarații suplimentare despre schimbarea produsă la vârful administrației.
Situația este urmărită cu atenție și de partenerii occidentali ai Ucrainei, în condițiile în care independența instituțiilor anticorupție și combaterea corupției reprezintă elemente importante pentru sprijinul internațional acordat Kievului.
Ancheta continuă, iar autoritățile urmează să stabilească dacă persoanele vizate au avut un rol direct în presupusa schemă și dacă acuzațiile privind transferul și spălarea banilor pot fi confirmate prin probe.