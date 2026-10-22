ANAF poate pune sechestru pe casele patronilor cu firme datornice
ANAF
ANAF poate urmări casele, mașinile și conturile patronilor pentru datoriile firmelor, dar numai în condițiile legii. Află când se aplică răspunderea solidară.
Patronii și administratorii firmelor care acumulează datorii la stat pot ajunge să răspundă inclusiv cu propriul patrimoniu, în anumite situații prevăzute de lege. ANAF poate solicita recuperarea creanțelor fiscale de la persoanele considerate responsabile pentru neachitarea obligațiilor, iar procedura poate duce la poprirea conturilor bancare și la instituirea sechestrului asupra unor bunuri personale, inclusiv asupra imobilelor.
Măsura are la bază mecanismul răspunderii solidare, reglementat de Codul de procedură fiscală. Acesta permite Fiscului să se îndrepte împotriva altor persoane decât firma datoare, dacă sunt îndeplinite condițiile legale și există elemente care justifică atragerea răspunderii.
Când poate ANAF să recupereze datoriile firmei din averea patronului
În mod obișnuit, o societate comercială răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul propriu. Totuși, există situații în care administratorii, asociații, acționarii sau alte persoane pot fi trași la răspundere pentru datoriile fiscale ale companiei.
Potrivit legislației fiscale, răspunderea solidară poate fi atrasă, de exemplu, atunci când anumite persoane au provocat cu rea-credință insolvabilitatea firmei prin ascunderea sau înstrăinarea activelor ori când au dobândit cu rea-credință bunuri de la un debitor care și-a provocat astfel insolvabilitatea.
De asemenea, legea prevede situații specifice în care persoanele care au determinat cu rea-credință nedeclararea sau neachitarea obligațiilor fiscale pot răspunde pentru prejudiciul fiscal, în condițiile aplicabile cazului respectiv.
Firme abandonate cu datorii și afaceri reluate prin societăți noi
Unul dintre scenariile urmărite de autoritățile fiscale este cel în care o societate acumulează datorii la bugetul de stat, ajunge în insolvență sau în faliment, iar activitatea comercială este continuată printr-o altă firmă.
În astfel de cazuri, inspectorii pot verifica dacă activele au fost transferate în mod nejustificat, dacă bunurile au fost ascunse sau înstrăinate cu rea-credință ori dacă au existat operațiuni menite să împiedice recuperarea datoriilor.
Mutarea activității pe o altă societate nu reprezintă, în sine, dovada unei fraude. Pentru atragerea răspunderii personale trebuie analizate documentele, tranzacțiile și implicarea persoanelor vizate, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.
Sechestru pe case, mașini și conturi bancare
Dacă ANAF stabilește în mod legal răspunderea unei persoane pentru obligațiile fiscale restante și sunt îndeplinite condițiile executării silite, recuperarea sumelor poate viza patrimoniul acesteia.
În funcție de situație, măsurile pot include:
poprirea conturilor bancare;
instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile;
urmărirea bunurilor mobile care pot fi executate silit;
valorificarea bunurilor urmărite, în condițiile legii.
Prin urmare, inclusiv o locuință aflată în proprietatea persoanei vizate poate ajunge sub sechestru, dacă sunt îndeplinite cerințele legale pentru această măsură. Sechestrul nu înseamnă însă, automat, că imobilul este confiscat sau vândut imediat.
Procedura concretă depinde de natura datoriei, de actele emise de organul fiscal și de regulile aplicabile executării silite.
Ce drepturi au administratorii și asociații vizați de ANAF
Atragerea răspunderii solidare nu se poate baza exclusiv pe faptul că o persoană este administrator sau asociat al unei firme cu datorii.
ANAF trebuie să analizeze situația concretă și să fundamenteze decizia pe fapte și documente relevante. Persoana vizată are dreptul să fie audiată și să își prezinte punctul de vedere, iar decizia administrativă fiscală poate fi contestată potrivit legii.
În septembrie 2026, ANAF a anunțat un proiect de actualizare a procedurii privind atragerea răspunderii solidare, cu accent pe verificarea individuală a cazurilor și respectarea dreptului persoanei de a-și susține apărarea. Proiectul urmărea clarificarea modului de aplicare a procedurii; publicarea unui proiect nu înseamnă, prin ea însăși, că noile reguli au intrat în vigoare.
ANAF poate urmări averea personală, dar nu automat
Datoriile unei societăți nu se transferă automat asupra administratorului sau patronului. Pentru ca bunurile personale să poată fi urmărite pentru obligațiile fiscale ale firmei, trebuie să existe un temei legal pentru atragerea răspunderii și să fie respectate procedurile fiscale aplicabile.
În cazurile în care se constată că persoane responsabile au contribuit, în condițiile legii, la prejudicierea bugetului de stat sau la imposibilitatea recuperării creanțelor, Fiscul poate utiliza mecanismele legale pentru a încerca recuperarea banilor inclusiv din patrimoniul acestora.
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