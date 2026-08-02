Dorina Barcari dă în vileag șmecheria înghețării pensiilor. Sumele uriașe pierdute de fiecare român

Senatoarea și experta în pensii Dorina Barcari a scos la iveală date îngrijorătoare despre veniturile seniorilor. Într-o analiză în exclusivitate la Realitatea Plus, ea a arătat că aceștia au pierdut 12.840 de lei în doi ani din cauza înghețării pensiilor. Barcari a subliniat că situația este cu atât mai gravă cu cât prețurile au crescut pe toate palierele.

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