Prăpastia din sistemul de pensii: Unii abia își duc traiul, în timp ce alții încasează sume record

Publicat 14 iul. 2026, 11:53 Actualizat 14 iul. 2026, 11:54 Sursă Realitatea PLUS

Statisticile ascund o realitate cruntă: milioane de pensionari români își duc traiul la limita subzistenței. Plata facturilor și achiziția medicamentelor de strictă necesitate le epuizează aproape instantaneu veniturile lunare, transformând coșul zilnic de alimente într-un lux greu accesibil. Contrastul este cu atât mai strigător la cer cu cât sistemul actual perpetuează discrepanțe uriașe, împărțind seniorii țării în două lumi complet paralele.

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