Prețurile porumbului și grâului ating maximele ultimilor ani. Ce se întâmplă pe piața cerealelor

Prețurile porumbului și grâului au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimii peste trei ani, însă evoluțiile sunt determinate de factori diferiți. Porumbul este susținut în principal de temerile privind producția din Statele Unite, în timp ce grâul este afectat de perturbarea exporturilor din regiunea Mării Negre, potrivit CNBC.
Contractele futures pentru grâu au încheiat ședința de vineri în creștere cu 3,1%, la 784 de cenți pe bușel. În timpul tranzacțiilor, prețul a urcat până la 790,25 cenți pe bușel, cel mai ridicat nivel înregistrat din februarie 2023. Pe parcursul acestei săptămâni, grâul s-a scumpit cu 12,1%, marcând cea mai mare creștere săptămânală din martie 2022. De la începutul anului, avansul depășește 54%.
În cazul porumbului, contractele futures au închis la 536,5 cenți pe bușel, cu 0,6% peste nivelul anterior. În timpul ședinței, prețul a atins cel mai ridicat nivel din iulie 2023. Porumbul a înregistrat o creștere de 5,5% în această săptămână și de 15,6% în august. Evoluția îl plasează pe traiectoria celei mai bune luni din aprilie 2021.
Producția de porumb din SUA, afectată de vreme și boli
Una dintre principalele preocupări de pe piața porumbului este situația culturilor din Statele Unite. Departamentul american al Agriculturii a redus estimarea privind randamentul culturii de porumb cu 2,3 bușeli pe acru, până la 180,7 bușeli pe acru. Reducerea a fost mai mare decât anticipau traderii.
Porumb/Profimedia
Perspectivele recoltei au fost afectate de condițiile meteorologice. Căldura extremă din luna iulie, ploile abundente și apariția unor boli fungice au exercitat presiuni suplimentare asupra culturilor.
La aceste probleme se adaugă seceta și temperaturile ridicate din Europa, cererea puternică pentru export și restrângerea livrărilor de porumb din Ucraina.
Grâul, sub presiunea problemelor din Marea Neagră
Pentru grâu, principalul factor care susține creșterea prețurilor este perturbarea fluxurilor comerciale din regiunea Mării Negre.
Rusia și Ucraina asigură împreună peste un sfert din exporturile mondiale de grâu, iar intensificarea conflictului a alimentat temerile privind disponibilitatea cerealelor pe piețele internaționale.
Grâu/ Profimedia
Atacurile din Marea Azov și asupra infrastructurii rusești utilizate pentru exportul cerealelor, precum și loviturile asupra unor nave din regiunea Mării Negre au afectat transporturile. În același timp, obținerea asigurărilor pentru nave a devenit mai dificilă, ceea ce complică suplimentar fluxurile comerciale din regiune.
Vremea nefavorabilă pune presiune pe recoltele de grâu
Problemele de aprovizionare sunt amplificate și de condițiile meteorologice nefavorabile. Valul sever de căldură ar fi redus producția europeană de grâu cu aproximativ 8-10 milioane de tone, în timp ce seceta a afectat culturile din statele americane Texas, Oklahoma și Kansas. În acest context, evoluția prețurilor este urmărită îndeaproape de traderi, iar atingerea unor maxime multianuale a atras și cumpărări din partea celor care urmăresc tendințele pieței. Aceste tranzacții au contribuit la intensificarea avansului prețurilor pentru grâu și porumb, într-un moment în care piața este deja influențată de incertitudinile privind producția și exporturile.