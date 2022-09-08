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Primăria Municipiului Zalău: 30 Septembrie - ultimul termen scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale

Primăria Municipiului Zalău: 30 Septembrie - ultimul termen scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale

Primăria Municipiului Zalău: 30 Septembrie - ultimul termen scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale

Scris de A L Publicat: 8 sept. 2022, 16:17

Primăria Municipiului Zalău reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice

Primăria Municipiului Zalău reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice că 30 septembrie 2022,  este ultimul termen scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2022.

Neachitarea la termen a obligațiilor fiscale principale, începând cu ziua imediat următoare se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună și fracțiune de lună, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Pentru a evita plata majorărilor de întârziere, Primăria Municipiului Zalău recomandă atât persoanelor fizice, cât și celor juridice să achite până la termenul de 30 Septembrie 2022, impozitele și taxele datorate bugetului local al Municipiului Zalău.

Plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua în numerar și/sau prin intermediul cardului bancar la ghişeele din cadrul  Primăriei Municipiului Zalau, în numerar la ghiseele CEC BANK SA,  prin virament bancar în conturile Municipiului Zalău afișate pe site-ul www.zalausj.ro secțiunea Taxe și impozite locale, precum și online cu cardul prin intermediul paginiilor Platformă Contribuabili (zalausj.ro),  www.ghiseul.ro, cât și prin intermediul stațiilor de plată de tip SelfPay, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

Sursa: Realitatea de Salaj

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