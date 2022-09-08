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Economie· 1 min citire
Primăria Municipiului Zalău: 30 Septembrie - ultimul termen scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale
Primăria Municipiului Zalău: 30 Septembrie - ultimul termen scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale
Primăria Municipiului Zalău reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice
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