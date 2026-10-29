Rata șomajului a scăzut, potrivit ANOFM

Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,20% la sfârșitul lunii septembrie 2026, în scădere față de luna anterioară, conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
Numărul total al șomerilor înregistrați la finele lunii septembrie a fost de 256.480 de persoane, arată datele transmise de agenție prin intermediul unui comunicat.
Din acest număr, 61.566 erau șomeri indemnizați, iar 194.914 neindemnizați. Față de luna august, categoria șomerilor indemnizați a scăzut cu 152 de persoane, în timp ce cea a celor neindemnizați s-a micșorat cu 4.287 de persoane.
Profilul șomerilor înregistrați
Pe medii de rezidență, distribuția șomerilor este următoarea: 185.200 provin din mediul rural, iar 71.280 din mediul urban.
La nivel de gen, numărul șomerilor bărbați era de 131.237, față de 125.243 femei la data de 30 septembrie 2026.
Cea mai mare pondere în rândul șomerilor o au persoanele cu vârsta peste 55 de ani (64.806), urmate de cele aflate între 40 și 49 de ani (59.856). La polul opus se află categoria persoanelor cu vârsta între 25 și 29 de ani, care numără 14.372 de șomeri.
Nivelul de educație
Structura șomajului după nivelul de studii arată că șomerii fără studii și cei cu nivel primar reprezintă împreună 28,50% din total. Șomerii cu nivel gimnazial constituie 33,01% din evidențele ANOFM, în timp ce cei cu studii universitare reprezintă 5,17%.