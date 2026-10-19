Un nou val de scumpiri la alimente. Prețurile ar putea crește și în 2027: avertismentul economiștilor
Un nou val de scumpiri la alimente
Prețurile alimentelor ar putea crește și în 2027. Află ce produse sunt cele mai expuse scumpirilor și cum influențează energia și seceta costurile.
Prețurile alimentelor ar putea intra într-un nou val de creșteri, iar efectele s-ar putea resimți mai puternic în 2027. Costurile ridicate la energie, combustibili și îngrășăminte, alături de seceta și temperaturile extreme care afectează agricultura, pun presiune asupra producătorilor și pot duce la noi scumpiri la raft.
Potrivit estimărilor economiștilor de la Oxford Economics, prețurile mondiale ale alimentelor ar putea crește cu 11,8% în 2026 și cu încă 4,8% în 2027. Cele mai expuse categorii sunt cerealele, fructele, legumele și produsele lactate, iar efectele s-ar putea extinde și asupra alimentelor procesate, precum pâinea, pastele făinoase și uleiul. Prognozele vizează piața globală și nu reprezintă estimări certe pentru fiecare produs comercializat în România.
De ce ar putea crește din nou prețurile alimentelor
Unul dintre principalii factori care alimentează riscul unor noi scumpiri este creșterea costurilor de producție în agricultură. Fermierii se confruntă cu cheltuieli mai mari pentru combustibili, energie și îngrășăminte, în timp ce fenomenele meteorologice extreme afectează randamentul culturilor.
Tensiunile geopolitice și perturbările transporturilor internaționale contribuie, la rândul lor, la instabilitatea piețelor de materii prime. Atunci când aceste costuri cresc, producătorii și procesatorii alimentari pot transfera o parte din cheltuieli către comercianți și, în cele din urmă, către consumatori.
În plus, seceta și perioadele prelungite de caniculă pot reduce producțiile agricole, ceea ce pune presiune suplimentară asupra disponibilității unor materii prime și asupra prețurilor acestora.
Ce alimente s-ar putea scumpi cel mai mult
Conform estimărilor citate de Radio România, pe baza analizei Oxford Economics, cele mai mari presiuni sunt așteptate în cazul următoarelor categorii:
Cerealele și produsele de panificație – costurile cu grâul, energia și transportul pot influența prețurile pâinii, pastelor și altor produse făinoase.
Fructele și legumele – culturile sunt vulnerabile la secetă, caniculă și alte fenomene meteorologice extreme, iar efectele asupra prețurilor pot apărea relativ repede.
Produsele lactate – cheltuielile mai mari din lanțul de producție și procesare pot contribui la scumpirea acestora.
Uleiul și alte alimente procesate – prețurile pot fi influențate de costurile materiilor prime agricole, ale energiei și ale transportului.
În schimb, impactul asupra altor categorii de produse poate fi diferit, în funcție de costurile de producție, de disponibilitatea materiilor prime și de evoluția cererii.
Când s-ar putea vedea scumpirile în magazine
Creșterea prețurilor materiilor prime nu se reflectă imediat în toate produsele de la raft. Potrivit analiștilor citați de Radio România, în cazul fructelor și legumelor, efectele pot deveni vizibile în câteva luni. Pentru alimentele procesate, intervalul este mai lung, deoarece producția, procesarea și distribuția necesită timp.
Estimările Oxford Economics indică posibilitatea ca presiunile asupra prețurilor alimentelor proaspete să se manifeste în toamna anului 2026, în timp ce efectele asupra unor produse procesate s-ar putea resimți mai puternic în prima parte a anului 2027.
Evoluția depinde însă de recoltele agricole, de prețurile energiei și ale combustibililor, precum și de situația piețelor internaționale.
Cum ar putea fi afectate prețurile alimentelor în România
România nu este izolată de evoluțiile pieței alimentare internaționale. Prețurile cerealelor, costurile energiei și ale îngrășămintelor, precum și cheltuielile de transport pot influența costurile suportate de producătorii și procesatorii locali.
Chiar dacă anumite recolte interne sunt bune, acest lucru nu garantează automat ieftinirea alimentelor. Prețurile depind și de costurile de producție, de cererea de pe piețele externe și de evoluția comerțului internațional.
Dacă estimările economiștilor se confirmă, consumatorii ar putea resimți noi presiuni asupra bugetelor familiale în 2027, în special în cazul produselor alimentare de bază.
Deocamdată, amploarea scumpirilor rămâne incertă. Evoluția vremii, costurile materiilor prime și situația geopolitică vor avea un rol important în stabilirea prețurilor din lunile următoare.
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