Ana Maria Păcuraru, debut în forță cu noua emisiune Miza Zilei: România nu are o problemă de guvern. România are o problemă de identitate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 iul. 2026, 21:23

Ana Maria Păcuraru a revenit în forță la Televiziunea Poporului, cu o nouă emisiune și o nouă perspectivă: Miza Zilei. În prima ediție, jurnalista Realitatea Plus a explicat natura demersului său de excepție.

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