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Politica· 2 min citire
Anca Alexandrescu, acuzații dure: "Mafia imobiliară blochează spațiile verzi. Trebuie să venim cu un nou plan de urbanism"
Anca Alexandrescu, acuzații dure: "Mafia imobiliară blochează spațiile verzi. Trebuie să venim cu un nou plan de urbanism"
Anca Alexandrescu susține că mafia imobiliară continuă să blocheze crearea unor noi spații verzi pentru bucureșteni
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