Anca Alexandrescu avertizează asupra haosului din stat: „România este în pragul colapsului! Un vot împotriva guvernului îngroapă definitiv PNL-ul”

Publicat 17 oct. 2026, 15:27 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a lansat un avertisment dur cu privire la criza politică și instituțională care traversează România. Analizând înregistrările și discursurile din cadrul ședinței PNL – unde au luat cuvântul Ilie Bolojan, Ludovic Orban, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea –, realizatoarea TV susține că menținerea unui guvern interimar ar bloca complet funcționarea serviciilor esențiale din țară, precum spitalelor, ISU și ambulanța.

Distribuie articolul