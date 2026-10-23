Anca Alexandrescu îl acuză pe George Simion de blat cu sistemul în privința susținerii lui Călin Georgescu

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, a declarat vineri, după ce Curtea de Apel București a decis menținerea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu, că, în opinia sa, probele din dosar nu justifică această măsură. Totodată, ea a criticat absența liderului AUR, George Simion, de la manifestația de susținere a fostului candidat la alegerile prezidențiale și a ridicat semne de întrebare cu privire la implicarea sa în sprijinirea acestuia.
Anca Alexandrescu: Nu se justifică arestarea lui Călin Georgescu
Din punctul meu de vedere, am spus încă de la început, nu se justifică sub nicio formă arestarea lui Călin Georgescu. Din ceea ce am văzut eu, probele la dosar la care am avut acces nu justifică sub nicio formă o asemenea măsură. Iată că asta o confirmă și cei doi judecători, care nu s-au înțeles, care au avut opinii diferite, a fost nevoie din nou de un complet de divergență pentru a decide acest lucru. Însă eu am o întrebare: unde e domnul George Simion? Că am văzut că a chemat lumea acolo, în față, dar dânsul a fugit. Aud că a plecat iarăși prin țări străine. Vorba unor influenceri: când sunt lucruri importante, își face de drum, pleacă sau este ocupat
a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.
Anca Alexandrescu: Georgescu e îngropat în dosare și Simion e protejat
Totodată, realizatoarea TV l-a criticat pe George Simion pentru absența de la protestele de susținere a lui Călin Georgescu, acuzându-l că ar fi făcut un pact cu sistemul pentru a-și proteja propria poziție politică.
Eu am crezut că îl susține cu adevărat pe domnul Călin Georgescu, nu pur și simplu face doar pe TikTok și pe Facebook și iată lipsește din peisaj. Eu sper să se lămurească lumea odată și odată de acest fals suveranist și oamenii care îl susțin pe Călin Georgescu să înțeleagă că tot ceea ce am spus până acum este real. Acest om în acest moment este îngropat în dosare și George Simion este protejat, pentru că, așa cum am spus, a făcut pact cu sistemul pentru a nu scoate oameni în stradă și a nu altfel spune în mod real pe Călin Georgescu pentru a se salva el. Însă vom trăi și vom vedea, toate aceste lucruri pe care le-am spus până acum se confirmă
a mai spus aceasta.
Anca Alexandrescu: Simion a făcut blat cu sistemul
Mai mult, Anca Alexandrescu a susținut că absența liderului AUR ridică semne de întrebare și a pus sub semnul întrebării sprijinul real al partidului pentru Călin Georgescu.
Nu a spus explicit, a lăsat să se înțeleagă, a chemat oamenii acolo, dar iată că el a dispărut din nou din peisaj. Nu cunt niște semne de întrebare serioase. Toată lumea se întreabă de ce de atâta timp nu a fost deloc pe acolo, doar postează pe Facebook și pe TikTok. Asta este explicația pe care v-am spus-o eu: a făcut blat cu sistemul ca el să scape și în schimb a promis că nu scoate oameni în stradă. Ați văzut, au venit cât? 200-300 de oameni, cât sunt acolo, în ploaie. Sunt aceiași oameni care vin de săptămâni întregi. Unde este sprijinul AUR al lui George Simion?
a conchis realizatoarea TV.