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Călin Georgescu intervine în ziua consultărilor cruciale. ”Un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum”

Călin Georgescu

Călin Georgescu

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 23 iun. 2026, 16:19

Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem, intervine în ziua consultărilor pentru desemnarea noului premier și subliniază că ”un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum”.


”Politicienii sunt puși de Dumnezeu să asculte poporul”

”Un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum, sau în fața Parlamentului, sau în fața oamenilor, pentru că răul este nesustenabil. Politicienii sunt puși de Dumnezeu să asculte poporul. Și atunci, pe bună dreptate, poporul va asculta de politicieni”, a declarat Călin Georgescu.

Candidatul interzis a subliniat că ”dacă politicienii nu ascultă poporul, atunci, în mod evident, nici poporul nu va asculta de politicieni. Dacă poporul a votat cum a votat, a ales cum a ales, indiferent de ce părere avem, trebuie să ne supunem dacă dorim să fim validați de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are ca scop creșterea unității și iubirii dintre noi ca oameni”.

Potrivit lui, ”a fi creștin adevărat este cea mai bună alegere astăzi, în aceste vremuri, când se pune problema supraviețuirii noastre ca oameni și ca neam”.

”Nimic bun nu va fi dacă nu reluăm turul doi ”

”Abia apoi, după ce atingem acest deziderat, putem discuta de măsuri economice, sociale, juridice sau de altă natură. Pentru că numai în legea lui Dumnezeu, cel perfect, trebuie să fim. Altfel, suntem în distorsiune.

Doar smerenia, acceptarea realității așa cum este ea, ne salvează de chin, de nereușită, de ridicol. Nimic bun nu va fi dacă nu reluăm turul doi de acolo, de unde a început nesupunerea noastră”, a mai spus acesta.

”Trebuie să ne întoarcem la voința poporului”

Mai mult, Călin Georgescu a afirmat că ”trebuie să ne întoarcem la voința poporului, la voia lui, trebuie să ne întoarcem la democrație, să ne întoarcem la credință și să ne întoarcem la bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru tot”.

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