Cristina Butură (deputat AUR): „Guvernul deblochează 22 de posturi, dar ignoră cele peste 7.000 de locuri necesare pentru a fi deblocate din sănătate”

Publicat 23 iul. 2026, 19:42 Sursă Realitatea.Net

Deputatul AUR Cristina Butură critică modul în care Guvernul gestionează sistemul sanitar, arătând că deblocarea posturilor de la Spitalul „Marie Curie” rezolvă doar punctual o problemă, în timp ce mii de posturi rămân blocate în întreaga țară. Totodată, aceasta avertizează că noua lege a salarizării trebuie să ofere garanții că personalul medical nu va fi afectat și că sănătatea trebuie tratată ca o prioritate, nu doar în momente de criză.

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