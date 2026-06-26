Criză politică majoră: AUR cere suspendarea președintelui Nicușor Dan după eșecul negocierilor

Președintele AUR, George Simion, amenință cu suspendarea președintelui Nicușor Dan, după ce negocierile de la Cotroceni au eșuat într-un blocaj politic total. Formațiunea de opoziție solicită oficial includerea sa în viitoarea formulă guvernamentală ca singură soluție de stabilitate, avertizând că va declanșa procedurile constituționale împotriva șefului statului dacă va fi ignorată.

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