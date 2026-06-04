Politica· 1 min citire

Dan Dungaciu: Alegerile anticipate, singura soluție pentru ieșirea din criză

4 iun. 2026, 09:05
Dan Dungaciu

Dan Dungaciu

Articol scris de Daniel Onescu

Dan Dungaciu vine cu soluții pentru scoaterea României din criză. Prim-vicepreședintele AUR a declarat că singura soluție este organizarea alegerilor anticipate, din moment ne aflăm într-unul dintre cele mai delicate momente din istoria țării pe plan internațional.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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