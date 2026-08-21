Franța: Macron îl va primi pe prințul moștenitor saudit duminică și luni

Publicat 21 aug. 2026, 07:58 Sursă realitatea.net

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, va fi primit duminică și luni de Emmanuel Macron 'în cadrul unei vizite oficiale' în Franța, unde vor fi evocate în special 'mizele regionale' pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a anunțat joi Palatul Elysee, scrie AFP.

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