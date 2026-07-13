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Politica· 1 min citire
Gabriel Oprea, mesaj dur după tensiunile din Orientul Mijlociu: România trebuie să își consolideze apărarea și să accelereze investițiile strategice
Gabriel Oprea
Generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și al Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP), afirmă că evoluțiile din Orientul Mijlociu impun o atenție sporită din partea României și solicită consolidarea capacităților de apărare, accelerarea investițiilor strategice și utilizarea eficientă a fondurilor europene destinate securității și infrastructurii.
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