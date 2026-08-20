General (r) Gabriel Oprea:”Dronele au ajuns la porțile energiei României”

Publicat 20 aug. 2026, 20:39 Sursă Realitatea.Net

General (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor activi, în rezervă, în retragere și familiile lor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP, fost UNPR), atrage atenția asupra riscurilor de securitate generate de prezența repetată a dronelor în proximitatea infrastructurii energetice strategice a României din Marea Neagră. În opinia sa, aceste incidente nu mai pot fi privite ca evenimente izolate, ci reprezintă un avertisment care trebuie tratat cu maximă seriozitate la nivel național.

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