Gheorghe Piperea: „Guvernul Veștea pică. Era un deznodământ previzibil”. Europarlamentarul vorbește despre o posibilă criză politică majoră

Publicat 22 iun. 2026, 23:21 Sursă Realitatea.Net

Tensiunile din Parlament au atins un nou nivel în ziua votului pentru învestirea Guvernului Veștea, iar europarlamentarul Gheorghe Piperea a lansat o serie de declarații tranșante cu privire la șansele Executivului de a obține sprijinul necesar pentru a prelua conducerea țării.

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