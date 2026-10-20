Guvernul Luca Niculescu a depus jurământul la Cotroceni. Noul Executiv și-a început oficial mandatul

Membrii Guvernului condus de Luca Niculescu au depus marți seară, 20 octombrie, jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni. Ceremonia a avut loc la câteva ore după ce Parlamentul a votat noul Cabinet cu 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”. Votul a pus capăt unei crize politice de peste cinci luni.
Ceremonia a început la ora 19:00, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Odată cu depunerea jurământului, Guvernul Niculescu a devenit un Guvern cu puteri depline.
Potrivit Realitatea Plus, după ceremonie premierul Luca Niculescu a susșinut o conferință de presă. Apoi, noul Cabinet s-a reunit la Palatul Victoria pentru prima ședință de guvern.
Predarea ministerelor începe miercuri
De miercuri, 21 octombrie, la ministere începe predarea-primirea mandatelor. Noii miniștri vor prelua oficial atribuțiile de la miniștrii interimari sau de la foștii titulari.
Sfârșitul unei crize de peste cinci luni
Învestirea noului Guvern a încheiat o criză politică de peste cinci luni. În acest timp, România a fost condusă de un guvern interimar, iar mai multe formule de guvernare au eșuat înainte să obțină sprijinul Parlamentului.
Noul Executiv trebuie să înceapă imediat aplicarea programului de guvernare. Prima măsură anunțată este rectificarea bugetară.
Membrii guvernului
Guvernul Niculescu este condus de premierul Luca Niculescu și este format din următorii membri: Marian Neacșu – vicepremier și ministru de Interne, Ștefan-Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor, Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor, Sebastian-Dănuț Neculăescu – ministrul Afacerilor Externe, Radu Marinescu – ministrul Justiției, Ștefan Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale, Daniel Cătălin Zamfir – ministrul Economiei, Costinel Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Dumitru Chisăliță – ministrul Energiei, Florin Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii, Natalia Elena Intotero – ministrul Mediului, Marcel Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării, Alexandru Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Petre Florin Manole – ministrul Muncii, Alexandru Florin Rogobete – ministrul Sănătății, Valentin Sorin Costreie – ministrul Educației și Cercetării, Sorin Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru învățământul preuniversitar și Ioana Ruxandra Victoria Ciocan – ministrul Culturii.