Guvernul Veștea a picat la vot în Parlament. Numărătoarea oficială: 189 de voturi pentru, 23 împotrivă

Publicat 22 iun. 2026, 23:35 Actualizat 22 iun. 2026, 23:45 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul lui Adrian Veștea a picat, deoarece nu a întrunit numărul de voturi necesare. Din cele 233 de voturi necesare, Veștea a reușit să convingă doar 207 parlamentari să își exprime opțiunea în plenul reunit al Parlamentului.

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