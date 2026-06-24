Politica· 1 min citire

Kim Jong Un anunță o nouă escaladare militară: Marina Coreei de Nord, echipată cu armament nuclear

Kim Jong Un

Kim Jong Un

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 11:07

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că armata țării se află în proces de echipare a marinei cu armament nuclear, potrivit presei de stat, într-o nouă declarație care indică intensificarea programului militar al Phenianului, relatează AFP.

Declarațiile au fost făcute marți, la Nampo, în cadrul unei ceremonii dedicate introducerii în serviciu a navei Choe Hyon, una dintre cele două nave de război de aproximativ 5.000 de tone lansate la apă anul trecut.

„Programul în vederea echipării Marinei cu armament nuclear îşi continuă cursul fără să devieze de la direcţia prevăzută”, a afirmat Kim Jong Un în cadrul evenimentului.

Liderul nord-coreean a subliniat că această direcție strategică este una esențială pentru consolidarea capacității de apărare a statului.

„Este vorba despre o orientare strategică de o importanţă crucială, pentru că ea va permite menţinerea forţei nucleare a statului nostru pregătită să desfăşoare operaţiuni diverse şi eficiente”, a adăugat acesta.

Potrivit agenției oficiale KCNA, nava Choe Hyon este echipată cu „cel mai puternic armament”, în linie cu obiectivul Phenianului de modernizare și extindere a capacităților sale militare navale.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

kim jong unarmament nuclear

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe